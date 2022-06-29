شركة سياحة سعودية تقدم رحلتي عمرة لوالد ووالدة نيرة أشرف

قدم رئيس إحدى شركات السياحة الشهيرة بالمملكة العربية السعودية، يُدعى «حسين حجازي»، رحلتي عمرة لوالد ووالدة طالبة المنصورة، نيرة أشرف، التي قُتلت غدرًا على يد زميلها بكلية الأداب جامعة المنصورة، أمام سور الجامعة، بسبب رفضها الارتباط به، إذ قدم «حسين» خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالبة نيرة أشرف، وللشعب المصري، «نعزي الشعب المصري وأسرة الطالبة، وندعو الله لها أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

طالب والد نيرة أشرف بالتواصل في الوقت الذي يراه مناسبًا

وأضاف «حجازي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن شركته ستتحمل تكاليف عمرة لوالد ووالدة نيرة أشرف شاملة لجميع تكاليف الإقامة وتذاكر الطيران، إذ طلب من والد نيرة أشرف، التواصل في الوقت الذي يراه مناسبًا، بعد انتهاء موسم الحج، من أجل الاتفاق على جميع تجهيزات العمرة، «هذا من واجب المسلم تجاه أخيه المسلم، ولعل أن يسهم هذا في أن يخفف من ألمكم»، فيما وجه والد نيرة أشرف الشكر والتقدير لحسين حجازي، على الهواء.

والد نيرة أشرف: عزاء ابنتي يوم 7 يوليو

وقال والد الطالبة نيرة أشرف، «الشكر لكل أهالي المملكة العربية السعودية، كتر الف خيرهم وانا مش عارف ارد اللي هما بيعملوه ده شكرا ليهم جميعا»، كاشفًا في الوقت ذاته عن موعد عزاء ابنته، «إن شاء الله احنا هنعمل العزاء تاني يوم الحكم اللي هو يوم الخميس 7/ 7 في دار المناسبات في المسجد الشامي بالمحلة، وأحب ادعوا قيادات الغربية وقيادات الدقهلية وكل الناس اللي وقفوا جنبي احب اوجهلهم الشكر والدعوة يقفوا جنبي وياخدوا عزا بنتهم وبنت مصر».