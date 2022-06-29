خلود زهران: ظهور آمال ماهر أخرس ألسنة الإخوان وكذب شائعاتهم

أعربت الإعلامية خلود زهران، عن سعادتها البالغة بخروج الفنانة آمال ماهر، اليوم، في فيديو تُطمئن فيه محبيها، وتكذب فيه العديد من الشائعات التي حامت حولها، إذ طمأنت آمال ماهر محبيها على حالتها الصحية، وذكرت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

فيما أوضحت «زهران»، أن الفيديو الذي نشرته آمال ماهر، يظهر أنها ما زالت تعاني من آثار هذا الفيروس، لكنها ذكرت أن حالتها الصحية جيدة، وقدرت خوف وقلق الكثيرين عليها، وظهوره أخرس ألسنه الإخوان وكذب شائعاتهم، وذلك خلال برنامجها «آخر ساعة»، الذي يُعرض على شاشة «EXTRA NEWS».

آمال ماهر ذكرت أنها ستعود قريبًا

وأضافت «زهران»، أن آمال ماهر ذكرت أنها ستعود قريبًا، معلقة: « حمد لله على السلامة، خبر مفرح لكل جمهورها، خبر مفرح لينا جدًا، أننا كلنا نطمئن عليها، هي ظهرت ويُعد هذا الظهور الأول لها منذ سنوات من أجل الرد على الأكاذيب، زي ما شوفنا كان فيه شائعات وأكاذيب عن اختفائها وتعرضها للتعذيب»، موضحة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، إذ ظهرت آمال ماهر وذكرت أنها كانت قد اختفت بسبب مرضها بفيروس كورونا، ووجهت الشكر والتقدير للجميع على تقديرها لها وقلقها عليها ومشاعرهم تجاهها.

ظهور آمال ماهر يعني تكذيب شائعات حامت حولها الفترة الماضية

أوضحت الإعلامية خلود زهران، أن ظهور آمال ماهر يعني أنه لا صحة لأي شائعات حامت حولها الفترة الماضية، «مفيش أي كلام من الشائعات اللي كنا بنسمعها ظهرت عليها النهاردة، كانت كلها شائعات غير منطقية بحقها، ظهورها يقضي على كل النوايا السيئة التي كانت تحوم ضد الدولة المصرية، وقضت على الجهود السلبية من بعض العناصر السيئة التي تحاول بث الحقد والخوف والكره في نفوس المواطنين، الحقد والكره ليس ضد الدولة المصرية، على قد ما هي ضد الشعب المصري، هما حاقدين علينا عشان خلصنا مصر من الجماعة الإرهابية».