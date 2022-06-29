رئيس الجالية المصرية يشيد بزيارة السيسي لمملكة البحرين

أشاد رامي لبيب علم الدين، رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة، ولقائه بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والتي من شأنها توحيد الموقف العربي المشترك نحو مجمل القضايا الإقليمية، لاسيما في ظل الاستعدادات للقمة العربية الأمريكية المرتقبة بالرياض.

العلاقات البحرينية المصرية تاريخية

وأشار رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة البحرين تأتي امتدادا للعلاقات الأخوية الصادقة، والتي دائما ما تثمر بالمزيد من التقارب والمخرجات التي تلبي تطلعات الشعوب للمزيد من الإنجازات السياسية والاقتصادية واللوجستية والأمنية.

وأكد «علم الدين»، على الدور الفاعل للبحرين في دعم الاستقرار السياسي في المنطقة، انطلاقاً من مواقفها التاريخية في العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين، أن العلاقات البحرينية المصرية علاقات تاريخية متجذرة وتتسم بالمحبة والأخوة ووحدة المصير وتجسد العلاقة المتميزة التي تجمع حضرة عاهل البلاد مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت البحرين من أوائل الدول الداعمة لثورة 30 يونيو 2013

وتابع: هناك مواقف دعم متبادل بين البلدين الشقيقين لا تنسى في تاريخ العلاقات المصرية البحرينية، حيث كانت البحرين من أوائل الدول الداعمة لثورة الثلاثين من يونيو 2013، ثم جاء موقف عاهل البلاد المعظم بدعم السياحة المصرية خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ المصرية كأكبر داعم للقطاع السياحي في مواجهة الأزمة التي ألمت بالقطاع خلال تلك الفترة، ولا ننسى أيضاً أن البحرين من أولى الدول العربية السباقة لاستعادة علاقاتها بالقاهرة في نوفمبر 1987.

لافتا إلى أن البحرين من الدول المؤثرة في منطقة الخليج، ولها باع طويل في حل القضايا الإقليمية لما تتمتع به من قوة سياسية لها تأثير بالغ في مجمل القضايا التي تتعلق بالوطن العربي.