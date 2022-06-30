«الري»: الانتهاء من إزالة جميع العائمات السكنية المخالفة 4 يوليو المقبل

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل وعضوية عدد كبير من الجهات المعنية لإزالة جميع العائمات السكنية المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى.

إزالة 18 عائمة سكنية حتى الآن

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنه تم في البدء في أعمال الإزالة منذ أسبوع، بإزالة 3 عائمات، لافتًا إلى إزالة 15 عائمة سكنية أخرى خلال اليومين الماضيين.

إزالة أصحاب العائمات المخالفة لوحداتهم بشكل طوعي

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن هناك 11 عائمة من العائمات تم إزالتها بشكل طوعي من قبل أصحابها، بالتنسيق مع إدارة حماية النيل التابعة لوزارة الري قبل موعد تنفيذ الإزالة.

الانتهاء من إزالة جميع العائمات السكنية المخالفة 4 يوليو المقبل

وأكد غانم إزالة 14 عائمة سكنية أخرى سيتم إزالتها في 4 يوليو المقبل بالتعاون مع جهاز الشرطة، لافتًا إلى أنه بإزالة هذه العائمات المتبقية ستنتهي الوزارة من كل العائمات السكنية المخالفة الموجودة بالقاهرة.

العائمات السكنية المخالفة تم بنائها في أزمنة مختلفة

ولفت المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى اختلاف تاريخ إنشاء تلك العائمات، إلا أن جميعها تم بنائه بصورة مخالفة ولم تحصل على أي ترخيص، مشيرًا إلى أنه في إطار الحملات الموسعة للإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة ووزارة الري لكل أشكال التعديات، سواء على نهر النيل أو على الترع أو المصارف أو أي مجرى مائي، يتم تحديد العائمات المخالفة وإزالتها لأنها غير مرخصة ومخالفة للقوانين المتعلقة بالرسو في نهر النيل.

اختلاف أسباب الإزالة

وأشار «غانم»، إلى أن بعض المخالفين أزالوا التعديات بشكل طوعي، والبعض الأخر تم الحجز على العائمات الخاصة به، لافتًا إلى أن أول 3 عائمات تم إزالتها بسبب خطورتها الدائمة، لافتا إلى اختلاف سبب الإزالة من عائمة لأخرى، غير أنها جميعًا إجراءات قانونية تتم تحت إشراف وزارة العدل.