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محمود مسلم

إصابة قائد بجيش الاحتلال خلال تأمين اقتحام «قبر يوسف»

كتب:

محمد الليثي
10:24 ص | الخميس 30 يونيو 2022
قبر يوسف- صورة تعبيرية

قبر يوسف- صورة تعبيرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة أحد قاداته خلال تأمين اقتحام «قبر يوسف»، موضحًا أنه قائد منطقة نابلس العقيد روعي تسافيغ.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن «تسافيغ»، أصيب بجروح طفيفة خلال مشاركته في تأمين اقتحام عشرات المستوطنين لـ«قبر يوسف» في نابلس فجر اليوم.

جاء ذلك في الوقت الذي نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال أخلى الـ«قبر» من المستوطنين ونقل 3 منهم لتلقي العلاج بعد إصابتهم. 

إصابة 17 فلسطينيا بالرصاص الحي

وكانت اشتباكات مسلحة دارت عقب اقتحام المستوطنين، أسفرت عن إصابة 17 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.

في السياق ذاته قال أفيجدور ليبرمان وزير المالية الإسرائيلي بالضابط الإسرائيلي، «أصيب القائد في الجيش، بعد أن فتح مسلحون فلسطينيون النار خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تحرس المصلين في قبر يوسف».

اقتحامات متكررة من الاحتلال الإسرائلي

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، يؤمن اقتحام المستوطنين الإسرائيليين في المناطق المقدسة وأبرزهم المسجد الأقصى المبارك الذي يتم اقتحامه بشكل شبه يومي.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011