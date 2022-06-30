السيسي: لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت تداعيات الحرب وكورونا صعبة للغاية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية لا يمكن أن يضيع هدرا، فقد أصبح سندنا الآن في مواجهة اثنتين من أصعب الأزمات العالمية، وأكثرها قسوة على جميع دول العالم، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

السيسي: الأذى طال دولا أكبر

وأضاف السيسي في كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو: «لا يخفى عليكم حجم الأذى الذي أصاب دولا أكبر اقتصادا وأكثر تقدما بسبب الجائحة، وما نتج عنها من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية، وكذلك الحرب وما ارتبط من أزمة غير مسبوقة في الغذاء سواء توافرا أو أسعارا».

الرئيس: لولا ما تحقق في السنوات الماضية من جهود لواجهنا أوضاعا صعبة

وتابع: «وأقول لكم بكل الصدق، لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 وشهد بذلك القاصي والداني، ولولا ما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تسابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الحالية أمرًا في غاية الصعوبة».