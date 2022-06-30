حساب توفير من «التعمير والإسكان» بـ1000 جنيه.. يوفر قرضا بضمانه

خلال الأيام الماضية شهد القطاع المصرفي توترا في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مما أدى إلى قيام دول الخليج والدول الأوروبية برفع الفائدة في محاولة لمواجهة أزمة التضخم في الأسعار.

وفي نفس الوقت جدد قطاع البنوك في مصر عروضه وتقديم الخدمات المصرفية، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت سعر الفائدة للمرة الأولى بعد موجة التضخم في الأسعار، حيث ثبت البنك المركزي المصري بعد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ مارس استجابة للتضخم المحلي والتغيرات العالمية التي يشهدها العالم.

وأعلن بنك التعمير والإسكان في إتاحة خدمة حساب توفير لكل امرأة مصرية تحت مسمى حساب توفير إدخار مصرية، ويتم حساب أسعار الفائدة في توفير ادخار مصرية بعائد يومي تصاعدي يضاف على رصيد الحساب ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

وقال بنك التعمير والإسكان في تفاصيل حساب توفير إدخار مصرية، إنه يمكن لصاحب الحساب التوجه إلى ماكينات الصراف atm الخاصة ببنك التعمير والإسكان وإيداع الأموال دون التوجه إلى فرع البنك، كما يمكنه الاقتراض بضمان الحساب حتى 90% من قيمته، ويوفر بطاقة الخصم المباشر لأول مرة دون أي مصاريف إدارية.

حساب توفير إدخار مصرية

وللحصول على حساب توفير إدخار مصرية يجب على الراغب في فتح الحساب تقديم صورة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب المقيمين، ومستند تحديد محل إقامة «فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون»، كما يتطلب مستند إثبات جهة العمل موجه إلى بنك التعمير والإسكان أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، ونموذج التوقيعات الخاص براغب الحصول على حساب التوفير.

بنك التعمير والإسكان

وأكد بنك التعمير والإسكان في بيانه أنه لا يتم احتساب مصروفات وعمولات عند بداية من 1000 جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وفي حالة انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به يتم تحصيل مصاريف شهرية قدرها 10 جنيهات كل شهر.

وتكون مصاريف فتح الحساب 60 جنيها، ومصاريف خدمة الحساب 40 جنيها سنويا في ميعاد استحقاق الفائدة أو عند الإغلاق في أي وقت خلال العام.

أسعار الفائدة بحساب توفير إدخار مصرية

ونشر بنك التعمير والإسكان أسعار الفائدة على المبالغ المالية بالحساب وأسعار الفائدة بداية من 1000جنيه، وحتى 10 آلاف جنيه نحو 2.5%، ومن أكثر من 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه 3.5%.

وإذا كان حساب توفير إدخار مصرية يبدء من 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه سعر الفائدة 4.5%، بينما سعر الفائدة في حساب توفير إدخار مصرية من مليون جنيه نحو يكون العائد 5.5%.