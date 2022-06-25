تفاصيل شهادة رويال الادخارية بعائد 14.25% من بنك التعمير والإسكان

يبحث الأشخاص والمستثمرون عن شهادات الادخار باعتبارها وعاء ادخاريا آمنا، يمكن من خلاله تحقيق أرباح ثابتة ومضمونة وفقًا لقيمة الشهادة ومدتها، وبعد قرار البنك المركزي المصري تثبت سعر الفائدة.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل ومميزات شهادة رويال الادخارية من بنك التعمير والإسكان بعائد يصل إلى 14.25% سنويًا.

تفاصيل شهادة رويال من بنك التعمير والإسكان لمدة 3 سنوات

- العائد على شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والإسكان 14.25%سنويًا، وبدورية صرف سنويًا.

- شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والإسكان مخصصة لعملاء رويال فقط.

- مدة الشهادة: تصل مدة شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والإسكان 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والإسكان مليون جنيه، ومضاعفات المليون جنيه.

- نوع العملة التي يتم بها ربط شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والإسكان: الجنيه المصري فقط.

- يمكن الاقتراض والحصول على التسهيلات من البنك بنسبة 90% من قيمة

- العائد على شهادة رويال الجديدة من بنك التعمير والإسكان 14.25%سنويًا، وبدورية صرف سنويًا.

المستندات العامة المطلوبة لشراء شهادة رويال:

- بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث.

قرار البنك المركزي المصري

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة مساء اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.