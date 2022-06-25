للموظفين.. شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والإسكان بفائدة 10%

حلم الحصول على شقة سكنية كاملة التشطيب أصبح متاحًا للجميع، ويتمّ تقسيطها لمدة 20 سنة ومن الممكن أن يشتري الأبوين شقة لابنهما الصغير ويتمّ تقسيطها شهريًا حتى يتخرج من الجامعة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري ضمن مبادرة التمويل العقاري، إذ يجرى تقسيط الشقة من قبل القطاع المصرفي لمدة 20 سنة.

سعر الفائدة على شقة تمويل عقاري

وقال بنك التعمير والإسكان إنَّه يمكن للعميل الحصول على قرض عقاري قيمته 2 ونصف مليون جنيه، معلنًا الشروط العامة لمبادرة البنك المركزي المصري على الموقع الإلكتروني الخاص.

وذكر بنك التعمير والإسكان أنَّ قرض التمويل العقاري بسعر الفائدة متناقص 10% بما يعادل 6.69٪ لمدة 20 سنة، لافتًا إلى أنَّ الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150م2 وأن تكون الشقة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مشددًا على أن الدخل الشهري للفرد الراغب فى الحصول على الشقة يجب أن يكون 40 ألف جنيه.

وجاء ضمن شروط الحصول على القرض العقاري لتمويل شقة بالبنك التعمير والإسكان أن الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 50 ألف جنيه، وألا يتجاوز سعر الشقة المراد تمويلها 2 مليون وربع، وأن يقوم راغب الحصول على شقة تمويل عقاري بدفع مبلغ مقدم 20%، ونسبة التمويل تكون 80% من قيمة الشقة وعدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي ونسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى 40٪ من الدخل الشهري.

شروط الحصول على شقة تمويل عقاري من بنك التعمير

ونشر بنك التعمير والإسكان شروط الحصول على شقة تمويل عقاري بالنسبة للموظفين الحكومة والقطاع الخاص كما يلي:

- يتعهد الموظف بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل.

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية.

- صورة من قسيمة الزواج.

- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

- كشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل

- بالنسبة لموظفي القطاع الخاص يجب التصديق على شهادة الدخل المقدمة بصحة التوقيع من أحد البنوك التي تتعامل معه جهة العمل.