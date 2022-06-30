بعد طرحها في ذكرى ثورة يونيو.. أبرز 5 مشاهد بأغنية «كلنا نفس القرار»

قدمت وزارة الداخلية أغنية «كلنا نفس القرار»، أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وهي من غناء مدحت صالح، ألحان مصطفى عوض، كلمات وائل العبيدى، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، أبرز المشاهد التي جاءت في أغنية «كلنا نفس القرار».

أغنية كلنا نفس القرار

بدأت أغنية «كلنا نفس القرار»، بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال: «يا مصريين تحملوا المسئولية معي ومع جيشكم ومع الشرطة».

ثم ظهر بعد ذلك عدد كبير من الشعب المصري، وهو يحمل علم مصر، ويهتف «شرطة، وشعب، وجيش، يد واحدة».

وأظهرت مشاهد أخرى من أغنية «كلنا نفس القرار»، عددا من الوظائف المصرية، مثل المعلمين، وعمال المصانع، والمهندسين.

واستعرضت أغنية «كلنا نفس القرار»، أيضا مشاهد لاستعدادات الجيش والشرطة المصرية، والطائرات والدبابات.

وقدمت أغنية عدد من المشاهد التي تظهر بعض من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.

تسلم الأيادي

ولم تكن أغنية «كلنا نفس القرار»، هي الوحيدة التي قُدمت من أجل الاحتفال بثورة 30 يونيو، إذ سبقها عدد من الأغنيات، مثل: أوبريت «تسلم الأيادي» الذي شارك في تقديمه عدد كبير من مطربي مصر مثل: « مصطفي كامل، هشام عباس، إيهاب توفيق، حكيم، غادة رجب، سوما، خالد عجاج، سمير الإسكندراني، بوسي، وأحمد كامل».

أنغام تطرح أغنيتين

كما طرحت الفنانة أنغام، أغنيتين للاحتفال بثورة 30 يونيو، الأولى هي «بلدي» إذ تم طرحها قبل ثورة 30 يونيو بأيام قليلة أما الثانية فجرى طرحها عقب نجاح الثورة بعنوان «مش من بلدنا».

حسين الجسمي يهدي المصريين تسلم إيدك

وشارك أيضًا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في احتفالات ذكرى 30 يونيو، من خلال تقديمه أغنيه «تسلم إيدك» إهداءًا للمصريين، والتي تفاعل معها الشعب المصري، وأخذوا يرددونها آنذاك.