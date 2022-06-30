للسيدات.. 5 عادات يومية تجنبك الإصابة بسرطان الثدي

قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ علاج الأورام، ورئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان الثدي، إن الهدف من المبادرة هو الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، لافتا إلى أن المبادرة منذ انطلاقها استطاعت الكشف على أكثر من 20 مليون سيدة، وتهدف للوصول إلى 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية.

وعن طرق الوقاية من سرطان الثدي، أشار «عبدالعظيم» في تصريحات صحفية له، أن هناك 5 عادات يمكن القيام بهم بشكل يومي للوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وطلب من السيدات الكشف المبكر عن سرطان الثدي لاكتشاف المرض مبكرًا، ما يساهم فى رفع نسب ومعدلات الشفاء.

5 عادات يومية تقي من الإصابة بسرطان الثدي

وحدد رئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان الثدي، 5 عادات يومية تساهم في الوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وجاءت على النحو التالى:

الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة، التي تشمل الاهتمام بالخضروات والفواكة والبروتينات الخالية من الدهون.

البعد عن التدخين، فهناك دراسات عِدة أثبتت أن السيدات المدخنات هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي ولابد من الإقلاع عن التدخين.

الاهتمام بممارسة الرياضة، حتى إن كانت 30 دقيقة بشكل يومي.

الاهتمام بالحصول على فيتامين د، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامينات د مثل البيض والسلمون.

- الإكثار من تناول الألياف مثل الخضروات والفواكه، فهي لا تقي من الإصابة بسرطان الثدي فقط بل تحمي أيضًا من أمراض القلب.

أسباب الإصابة بسرطان الثدي

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن عيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي تعمل يوميا داخل الوحدات الصحية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصر عدا يوم الجمعة، ويمكن التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها لمعرفة أقرب وحدة صحية تابعة لها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنها تتبع أحد البروتوكلات العلاجية الحديثة والمواكبة مع التغيرات التي تطرأ على مستوى العالم، لافتة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانية، ومن خلال فرق طبية جميعهم سيدات.

وأضافت الوزارة، أن هناك عِدة أسباب للإصابة بسرطان الثدي، منها الإصابة بالسمنة، أو تاريخ عائلى للإصابة بسرطان الثدي، أو التقدم بالعمر، أو تعرض الجسم إلى العلاج الإشعاعي، أو العلاج الهرموني، أو وجود أنسجة كثيفة للثدي.

وأكدت الوزارة أهمية الكشف بشكل مستمر والفحص للاطمئنان على الصحة بشكل عام، وضرروة تغير المفهوم الثقافي الصحي، واتباع نظام غذائي سليم للوقاية من كافة الأمراض المعدية وغير المعدية.