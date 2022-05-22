رسالة عاجلة من «الصحة» للسيدات لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي

حددت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بسرطان الثدي، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنّ علامات الإصابة بسرطان الثدي عادة ما تظهر على شكل كتلة غير مؤلمة أو سماكة في الثدي، ووجهت رسالة إلى السيدات بضرووة إجراء الفحص الذاتي مرة شهريا بعد الانتهاء من الدورة الشهرية.

أعراض سرطان الثدي

ونصحت وزارة الصحة والسكان السيدات، في حال ظهور أي علامات غريبة، بضرورة الإسراع في استشارة الطبيب المختص على الفور، مشيرة إلى أنّ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والموجودة على مستوى محافظات الجمهورية بالوحدات الصحية مزودة بفريق طبي كامل من السيدات.

مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، يمكن زيارة أقرب وحدة صحية، لافتا إلى أن الكشف والمتابعة والعلالج أيضا مجانا ولا تتحمل أي مواطنة أي أعباء مالية، فضلا عن تطبيق الوزارة أحدث البروتوكلات العلاجية العالمية الحديثة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة إلى أن المبادرة تهدف الى الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية.

ودعت السيدات بالمشاركة فى مبادرة الرئيس، وكشفت عن عمل المباردة بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحات وحتى الساعة الثالثة عصر، ودشنت خط ساخن لها لمعرفة اقرب وحدة صحية لكل يدة و هو 15335، مشيرة إلى أهمية اتباع الإجراءات الإحترازية خلال المشاركة في المبادرة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد وعدم التكدس؛ للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في ظل تفشي الفيرروس.

الخطوط الساخنة لوزارة الصحة

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها، أو متابعة منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقبال كل تساؤلات المواطنين، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.