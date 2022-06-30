حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع الكثيرون يوميًا، عبر المحركات العالمية، حركة الفلك والكواكب والأبراج، وتأثيرها على الأبراج السماوية الأثني عشر، وهو حظك اليوم.

وفي السطور التالية، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 30-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض.

حظك اليوم برج الحمل 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد تجد نفسك مضطرا لتحمل ضغوط عائلية أو خلافات عاطفية ومن المهم أن تكون لبقا وهادئا.

حظك اليوم برج الثور 30-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات قد يضع في طريقك فرص ذهبية وعليك أن تلتقطها.

حظك اليوم برج الثور 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر وتشعر بالراحة والأمان بتواجدك اليوم مع من تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تكون يقظا تفاديا للأخطاء ولتتمكن من موازنة نفقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تكون أكثر مراعاة لمشاعر الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان 30-6-2022 على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك.. وتمضي نحو هدفك بثقة وتجد من يقدر قيمتك ويعرفها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مهتما بمظهرك، وتبدو متألقا وتجذب الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 30-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة.. تميل للتشوش وعدم القدرة على التركيز وعليك ألا تتسرع في قراراتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم ليس صالحا للظهور وللتواجد تحت الأضواء ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

حظك اليوم برج العذراء 30-6-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحصل على مساندة البعض، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تستمع بإخلاص لمن تحب ولأصحابك وتكسب ثقتهم ويختارونك كاتما لأسرارهم.

حظك اليوم برج الميزان 30-6-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الميزان، فانه بالرغم الضغوط.. قد تحقق رغباتك بشرط أن تتحكم بحساسيتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر معاكسان، ومن المهم ألا تدع تفاصيل تافهة تعطلك وتسبب لك الإحباط.

حظك اليوم برج العقرب 30-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بتحسن أحوالك وتتقدم على أسس أكثر صلابة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للتعامل بود وتستمع لمن تحبهم وتنصهر معهم.

حظك اليوم برج القوس 30-6-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال ومن المهم ألا تتسرع حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم برج القوس 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، تستطيع أن تمد من تحب بالأمل وترفع من معنوياته.

حظك اليوم برج الجدي 30-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تعتمد الدقة خاصة إذا كنت مطالبا بتوقيع عقود أو أوراق.

حظك اليوم برج الجدي 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الدلو 30-6-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة.. حاول أن تحافظ على طاقتك، وأن تنظم جهودك، واعتن بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الدلو 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتزام الكتمان وعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الحوت 30-6-2022 على الصعيد المهني

الشمس والقمر يدعمان طاقتك ويدفعانك نحو التخطيط والاجتهاد، وتحافظ على الاستمرارية.

حظك اليوم برج الحوت 30-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب ينير حياتك اليوم بالرومانسية، وتجد أنك قادر على التعبير عن مشاعرك بحرية.