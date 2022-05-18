790 جنيها للتمريض.. احسب زيادة بدل مخاطر المهن الطبية في القانون الجديد

جهود كبيرة بذلها ولا يزال يبذلها الجيش الأبيض خلال فترة جائحة فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم قادما من مدينة ووهان الصينية في نهاية عام 2019، فكانوا حائط الصد الأول طوال فترة الأزمة، والتي لا تزال موجودة مع ظهور متحورات جديدة من الفيروس اللعين، وتقديرا لتلك الجهود قدمت الدولة المصرية الدعم لتلك الفئات، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والذي صدر برقم 184 لسنة 2020.

تعديلات قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية

وجاءت أولى تعديلات القانون الجديد، بأنه نص على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية.

وحول المواد التي تضمنت زيادة بدل المخاطر حيث نصت المادة «17»: «بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم (بدل مخاطر المهن الطبية) شهريا، وفقا للفئات الآتية»:

الزيادات الجديدة لبدل المخاطر

- 1225 جنيها للأطباء البشريين.

- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي.

- 790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

الفئات المستفيدة من القانون الجديد

وعن الفئات المستفيدة من القانون، فإن حكم المادة 17 من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه على الفئات الآتية: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.

- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين بمستشفيات جامعة الأزهر والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر والعاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.