والدة شيماء جمال: على مروجي الشائعات تحري الدقة.. «مش وقت تهريج»

قالت والدة شيماء جمال، إن شيماء ابنتها الوحيدة، لافتة إلى أنها لم تنجب سوى شيماء وأخيها فقط، واصفة الضحية بأنها «فاكهة العيلة» و«فاكهتها كأم»، موضحة أن الأبناء غاليين على قلب الأم حتى لو كان عددهم 10 أبناء، متابعة أن الابن بالنسبة للأم «غالي مش رخيص».

والدة «شيماء»: على مروجي الشائعات تحري الدقة «مش وقت تهريج»

وأضافت والدة «شيماء» في حوار على تليفزيون «الوطن» أنه على مروجي الشائعات بحق ابنتها شيماء، تحري الدقة وأن يقولوا الحق، لافتة إلى أن هذا الوقت ليس مجالا لـ«التهريج»، وأن شيماء هي ابنتها الكبرى ومعروفة بحب الخير.

إصابة زملاء الضحية بالحزن الشديد

ولفتت والدة «شيماء» إلى الحزن الشديد الذي أصاب زملاء شيماء بالعمل، مشيرة إلى أن بعض الزملاء أصابهم البكاء الشديد على فراقها، وأنها عملت مع عدد كبير من الزملاء خلال قيادتها لبرنامج «المشاغبة».

خلاف دائم بين الأم والابنة بسبب إنفاقها الباهظ على القطط والكلاب

وأشارت والدة «شيماء» إلى حب شيماء الشديد لابنتها، إضافة إلى ولعها بالقطط والكلاب، موضحة أن خلافها الدائم مع ابنتها بسبب المبالغ الباهظة التي تنفقها على تربية القطط والكلاب، ناصحة ابنتها بأحقيتها هي وابنتها بإنفاق هذه الأموال.

إصابة الحيوانات التي كانت تربيها الضحية بالحزن الشديد

وقالت خالة «شيماء» إن القطط والكلاب التي كانت تربيها شيماء أصابها الحزن بعد وفاتها، حيث لم تعد شهيتها للطعام كما في السابق، حيث كانت الحيوانات تنتظر عودتها للمنزل.

الضحية كانت محبة لعمل الخير وتوزع وجبات إطعام وتعدها بنفسها

وتابعت خالة «شيماء» انها كانت مواظبة على توزيع وجبات الإطعام على الفقراء طوال شهر رمضان، حيث كانت تطبخ هذه الوجبات بنفسها بمساعدة خالتها وعمتها، لافتة إلى أنها كانت توزع هذه الوجبات بنفسها على أفراد الأمن والفقراء بالشوارع، منوهة بأن الضحية كانت تتصف بالحنية الشديدة.