رئيس «الشيوخ» يطالب بتوسيع التعاون بين دول حركة عدم الانحياز

شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، حيث أكد خلال كلمته أهمية انعقاد أعمال المؤتمر، وأهمية العلاقات المصرية الأذربيجانية، التي تعود إلى 30 عاما سابقة.

روافد الدبلوماسية البرلمانية

ونقل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأخيه الرئيس إلهام علييف رئيس أذربيجان، وتهنئته له بالعيد القومي لأذرببجان، كما وجّه الشكر والتقدير للمسؤولين في أذربيجان الشقيقة، لما بذلوه من جهد كبير من أجل إطلاق هذه الشبكة، التي تمثل رافدا جديدا من روافد الدبلوماسية البرلمانية.

وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بتوسيع التعاون بين دول حركة عدم الانحياز من خلال الشبكة، لاستكمال وتحقيق مبادئها وأهدافها، والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على السلم والامن الدوليين، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بهدف تحقيق تجمع برلماني يستطيع معالجة قضايا الدول النامية بشكل أكثر عدلا وإنصافا، في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم الآن.

حركة عدم الانحياز

وشدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على موقف مصر الدائم والمؤيد دائما لمبادئ حركة عدم الانحياز، منذ أن كانت أحد مؤسسيها في مؤتمر باندونج عام 1955.

ويشارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي سيستمر لمدة يومين 30 يونيو و1 يوليو تحت عنوان «دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة».

ويُعقد المؤتمر في العاصمة الأذرية باكو، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر كلمة لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، واعتماد إعلان باكو والنظام الأساسي المتعلق بأساليب عمل الشبكة، وانتخاب رئيسا للشبكة و3 نواب للرئيس، فضلا عن الموافقة على الشعار والعلم الرسميين للشبكة.

ورأس جلسة الافتتاح اليوم، إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، حيث ألقى كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة، وحياهم على دعمهم لإنشاء الشبكة التي تستهدف مد جسور التعاون بين برلمانات دول عدم الانحياز، ويرافق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل.