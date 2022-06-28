امتحانات الثانوية بالشرقية.. 4 حالات غش ونقل مراقبين للمستشفيات

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سير أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الرابع، اليوم الثلاثاء، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تقدم لأداء الامتحانات 48054 طالباً وطالبة، حضر منهم 47799 طالباً وطالبة، وتغيب 255 طالباً وطالبة، وذلك على مستوي 158 لجنة امتحانية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

طالب بالشعبة الأدبية يخفي هاتف «آيفون»

وتلقى محافظ الشرقية تقريراً تفصيلياً من غرفة العمليات الرئيسيه بالديوان العام، عن سير امتحانات اليوم الرابع لشهادة الثانوية العامة، حيث تبين أن الغرفة تلقت إخطاراً يفيد بأنه في اللجنة رقم 1888 بمدرسة «الشهيد حسام خالد رستم»، التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، شهدت قيام طالب يُدعى «ج. ع. أ.»، بالشعبة الأدبية، بإخفاء جهاز هاتف «آيفون» أسود بالسماعة، داخل حذائه، وتم التحفظ على الجهاز، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

ضبط 3 طالبات أثناء قيامهن بالغش بالتليفون

وفي اللجنة رقم 1786 بمدرسة «الشهيد فتحي جمعان»، التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية، شهدت قيام 3 طالبات بتلقي إجابات من خلال المحمول على «الواتس آب»، وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة، وتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة.

أما في اللجنة رقم 1850 بمدرسة «الشهيد أحمد عمار»، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، شهدت تلقي المراقبين من غرفة عمليات الوزارة إخطاراً يفيد بقيام طالبة تُدعى «ر. م. ع.»، بنشر عدد 8 صفحات من الامتحان، وبتفتيش الطالبة لم يتم العثور على شيء مع الطالبة.

نقل مراقبين للمستشفيات لإصابتهما بوعكة مفاجئة

كما تم رصد حالتين مرضيتين لملاحظ ومراقب بلجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستين تابعتين لإدارتي فاقوس ومنيا القمح التعليميتين، أصيب أحدهما بهبوط حاد في الدورة الدموية، والآخر تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، تم نقلهما إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.