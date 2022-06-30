مصرع طفل وإصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين بالشرقية 

لقي طفل مصرعه، وأصيب 7 أشخاص، في حادثين متفرقين بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ههيا المركزي، والمصابين لمستشفى السعديين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

مصرع طفل سقط من أعلى سيارة نصف نقل

في الواقعة الأولى، لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سيارة نصف نقل على طريق العلاقمة التابع لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وجرى نقل جثته لمستشفى ههيا المركزي.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد مصرع «إياد أحمد محمد» 11 عاما، مقيم بقرية المساعدة الكبيرة التابعة لمركز ههيا، إثر سقوطه من أعلى سيارة نصف نقل، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي تحت تصرف النيابة والتي تولت التحقيقات.

إصابة 7 أشخاص بجروح في حادث تصادم

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بمركز منيا القمح، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.