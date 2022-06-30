مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم بين سيارتين بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب شخص رابع بإصابات متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل «جامبو»، بجوار مدرسة الزراعة في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى التحفظ على جثث المتوفين داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب الى مستشفى إدكو العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بمصرع 3 في حادث تصادم بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد باستقبال المستشفى جثث 3 أشخاص، وسيدة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى حفظهم داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من «أحمد عبداللطيف الدمياطي»، 70 سنة، مهن حرة، و«أسماء أحمد عبداللطيف»، 26 سنة، ربة منزل، و«عبداللطيف محمد عبداللطيف»، 28 سنة، عامل زراعي، فيما أصيبت «سعيدة حبشي الدمياطي» بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

التحفظ على جثث المتوفين بثلاجة حفظ الموتى

جرى التحفظ على جثث المتوفين داخل ثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى إدكو العام، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

وشهد طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، حادث تصادم في وقت سابق أمس الأربعاء، بين سيارتين في منطقة «الكيلو 107»، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرير محضر بالواقعة.