تفاصيل مقتل الطفلة «شيماء» في مشاجرة بالأسلحة النارية ببولاق الدكرور

لقت الطفلة شيماء البالغة من العمر 13 عاما مصرعها بمنطقة بولاق الدكرور، بطلق ناري، على يد تجار مخدرات في أثناء مشاجرة بينهم قفي المنطقة.

روت أسرة الضحية التفاصيل لـ«الوطن»، تقول إنّ شيماء الضحية البنت البكر لوالديها، وأنها قُتلت في أثناء نزولها للشارع لشراء أكل من أحد المطاعم الموجودة بجوار البيت، إذ تفاجأ الجميع بصوت طلقات نارية، وفزع أهالي المنطقة جميعا، وأسرعوا للاختباء داخل المنازل، وقتها كانت شيماء تعود مسرعة للبيت، لكن أصيبت بطلق ناري في البطن وآخر في منطقة الرقبة، على يد تجار مخدرات تشاجروا بالأسلحة أمام باب المنزل، وتوفيت بعدما نُقلت إلى المستشفى.

وأوضح شاهد عيان على الحاث، أن والدي الضحية من ذوي الهمم «صم وبكم» وأنهم لا يخالطون أهالي المنطقة، وأنهما في حالة صعبة بسبب ما حدث لابنتيها الضحية.

بداية الواقعة

تلقى الرائد محمد طبلية رئيس وحدة المباحث من قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووجود جثة فتاة وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وتبين من الفحص العثور على جثة فتاة تدعى «شيماء» وسط أهالي المنطقة، طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصابة بطلق ناري.

وبعمل التحريات وسؤال أهل المتوفاة، أفادوا بأنه في أثناء خروج المجني عليها لشراء بعض الطعام تصادف مرورها بالشارع الذي كان يتشاجر به بعض الأشخاص بالأسلحة النارية وزجاجات المياه الغازية، وخلال ذلك لقيت مصرعها بطلق ناري في المشاجرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الجناة طرفي المشاجرة، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي صرحت بدفن جثة الطالبة عقب بيان الصفة التشريحية، وإعداد تقرير طبي وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة، وأمرت النيابة بتسليم جثمان الفتاة لذويها.

فيديوهات ترصد لحظة مقتل الطفلة

كما تحفظت النيابة العامة بجنوب الجيزة على الفيديوهات التي ترصد لحظة مقتل الطفلة وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار آخرين متورطين في ارتكاب الجريمة ولا تزال التحقيقات مستمرة.