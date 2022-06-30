عاجل.. مصرع شقيقتين في حريق نتيجة انفجار «أنبوبة بوتاجاز» بأسيوط

لقيت فتاتان شقيقتان مصرعهما حرقاً، مساء اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل في أحد المنازل بقرية «مسارة»، التابعة لمركز ديروط، في محافظة أسيوط، نتيجة انفجار «أنبوبة بوتاجاز»، تم التحفظ على جثتي المتوفيتين تحت تصرف النيابة، كما تم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

إخطار مديرية أمن أسيوط بحريق «مسارة»

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل بأحد المنازل في قرية «مسارة»، دائرة المركز، ووجود وفيات ومصابين.

الإطفاء والإسعاف بموقع الحريق

انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم شرطة ديروط، وسيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الحماية المدينة إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل في منزل ملك «ع. ع. ع.»، بقرية «مسارة»، التابعة لمركز ديروط، نتيجة انفجار «أنبوبة بوتاجاز»، مما أسفر عن مصرع شقيقتين، هما «إ. ع. ع.»، 21 سنة، و«أ. ع. ع.»، 16 سنة، كما أسفر الحريق عن احتراق محتويات المنزل بالكامل، ومن بينها جهاز عروسة خاص بإحدى الفتاتين كانت تستعد للزواج.

تم التحفظ على جثتي المتوفيتين تحت تصرف النيابة العامة، لحين استخراج تصريحات الدفن، وتم تحرير المحضر اللازم لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

السيطرة على حريق شقة سكنية بأسيوط

وتمكنت الحماية المدنية بأسيوط، في وقت سابق صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد الأبراج السكنية في منطقة «الأزهر»، بجوار مديرية الصحة، بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط، أسفر عن إتلاف كامل لمحتويات الشقة، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، ومباشرة التحقيقات لبيان أسباب الحريق.