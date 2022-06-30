مصرع شاب بعد تدخله لفض مشاجرة بين شخصين في شربين بالدقهلية

لقي شاب بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم الخميس، إثر إصابته بطعنتين نافذتين أثناء قيامه بفض مشاجرة بقرية كفر الترعة الجديد التابعة لمركز شربين، بعد أن تدخل بين اثنين في المشاجرة كانا يستخدمان فيها الأسلحة البيضاء، وجرى نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف مباحث شربين من جهودها لضبط طرفي المشاجرة.

وصول جثة شاب لمستشفى شربين

تبلغ لمأمور مركز شرطة شربين بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي، بوصول جثة شاب من قرية كفر الترعة الجديد، مصابا بطعنتين نافذتين أدت إلى وفاته عقب وصوله مباشرة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شربين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى «هاني أحمد عمارة»، مقيم عزبة جستر التابعة لقرية كفر الترعة الجديد، وذلك أثناء قيامه بفض مشاجرة بين طرفين، فأصيب بطعنتين مما أدى إلى إصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية أدت إلى الوفاة.

تحرير محضر بالواقعة

جاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما أمرت النيابة بنقل الجثمان إلى المشرحة والعرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت ضبط طرفي المشاجرة الأولى والمتهم بارتكاب الواقعة.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي بموقع «فيس بوك»، آخر ما كتبه المجني عليه على صفحته الشخصية وهو يعبر عن فرحته بقدوم عيد الأضحى، «وليال عشر.. اللهم يا من أقسمت بالليالي العشر ادخلهم علينا آمنين سالمين معافين والمسلمين أجمعين».