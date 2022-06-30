فتاتان تتخلصان من حياتهما بسبب «انفصال الوالدين» في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية تخلص فتاتين من حياتهما، بسبب انفصال الوالدين، حيث أصيبتا بحالة نفسية سيئة، بسبب الخلافات الزوجية بين والديهما، مما دفع إحداهما إلى التخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة، بدائرة مركز طوخ، بينما أقدمت الأخرى على شنق نفسها، في سقف منزل أسرتها، بدائرة مركز شبين القناطر.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي لهما، وبيان سبب الوفاة والملابسات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع طالبة بحبة الغلة في طوخ

ففي دائرة مركز طوخ، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، طالبة بكلية التمريض، على التخلص من حياتها، بتناول قرص غلة سام، بسبب الخلافات بين والديها، وانفصالهما عن بعضهما، مما أدى إلى إصابتها بحالة اكتئاب، وتناولت الحبة السامة، لتلقى مصرعها في مستشفى بنها الجامعي، أثناء محاولة إنقاذها.

تلقى مركز شرطة طوخ إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول فتاة تُدعى «ر. ع.»، 21 سنة، طالبه بكلية التمريض، تقيم بقرية «امياي»، دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديد، إدعاء تناول قرص غلة سام، وتوفيت عقب وصولها المستشفى، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبسؤال والدها، 42 سنة، سائق، قرر أن ابنته كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، بعد انفصاله عن والدتها، مما سبب لها حالة اكتئاب، مما دفعها إلى التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

محاولة سابقة للتخلص من الحياة لفتاة شبين القناطر

وفي شبين القناطر، تلقت الأجهزة الامنية إخطاراً من شرطة النجدة بالعثور على طالبة بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة، داخل غرفتها بمنزل أسرتها في مدينة شبين القناطر، وأن الوفاة بسبب تخلصها من حياتها شنقاً باستخدام «إيشارب» مربوط في سقف غرفة نومها.

انتقلت اجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفاة تُدعى «م. م.»، 16 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وأنها تخلصت من حياتها باستخدام «إيشارب»، شنقت به نفسها، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، نتيجة إنفصال والدها عن والدتها، وتبين من التحقيقات أنها سبق لها محاولة التخلص من حياتها في وقت سابق، بقطع شرايين يدها، وتم إنقاذها، وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث.