«دلال» تخلع زوجها بسبب الإهمال: «فاكر الفلوس كل حاجة»

«بيجي البيت زي الضيف، مش بشوفه غير وهو بيديني فلوس، وفاكر إن دوره فلوس بس»، كلمات ليس من المعتاد أن تشكو بها زوجة من زوجها، كانت سبب دعوى خلع داخل أدارج مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، لينتقد الجميع «دلال. ن» صاحبة الدعوى، حتى المحامي الذي وكلته، وإلى الآن يرى الجميع أنه سبب تافه وشكوى غريبة، ويقولون لها: «مش بيصرف عليكي ومخليكي مش محتاجة حاجة!».

«دلال» تروي لـ«الوطن» سبب دعواها

تحدثت «دلال» مع «الوطن» عن سبب دعواها، وقالت إنها عندما تعرفت على زوجها «مصطفي. أ» كان يعمل في نفس وظيفته لكنه كان يتفرغ من أجلها ويهتم بها طوال اليوم، ويهتم بأهم تفاصيل حياتها، وبعد فترة طلب الارتباط بها رسميًا، لكن عائلتها كانت تخطط لزواجها منم شخص أخر، لكنها رفضت وتحدت الجميع من أجله، وأقنعت أهلها به وأنه شخص مستقر ومحترم ولدية وظيفة مهمة، وتمت خطبتهم.

وتذكرت الزوجة العشرينية خلال حديثها، أن طوال فترة الخطبة كانت مشغولة بتحضيرات شقة الزوجية وتفاصيل الزواج لكنه كان مهتم بها للغاية، وكان يشتكي منها ومن أنه مشغولة عنه طوال الوقت، وخلال فترة الخطبة وجد وظيفة ثانية ليحسن دخله من أجل الزواج، وبعد فترة تمت الزيجة وأقاموا حفل زفاف ضخم تحاكى الجميع بفخامته، وسافروا لشهر العسل الذي حلمت به معه، لتعود منه وهي حزينة.

شجار في شهر العسل

«أنا رجعت من شهر العسل متخانقين بسبب انشغاله بالتليفون»، بهذه الجملة بدأت «دلال» وصف حياتها الزوجية وكيف بدأت، حيث الشجار على أتفه الأسباب وتركها طيلة اليوم كانت الحالة السائدة حياتهم اليومية، ما جعلها تركه العيش معه تحت سقف منزل واحد، وعندما تطلب منه الاهتمام يتشاجر معها، ويتهمها بأنها توده يجلس معها في المنزل ولا يهتم بعمله.

«دلال»: الحياة بالنسبة له فلوس

"كل يوم بنتخانق على حاجات تافه، وكل ما أطلب منه حاجة يتحجج بالشغل، وإنه بيشتغل عشان يجيب فلوس ونقدر نعيش ومش بيفكر غير في شغله، ولما أطلب منه يعقد في البيت ويهتم بيا وبالبيت يقولي أنا مش مخليكي محتاجة حاجه وأي فلوس بتحاجيها بتخديها، ولما قررت إننا ننفصل، اشتكي لأهلي إني مهمله وأنه مش مبسوط في حياته معايا، وبقي الحياة بنا مستحيلة"، حسب حديث الزوجة مع "الوطن"

دعوى خلع بعد 6 أشهر

وأنهت حديثها بأنها قررت أن تترك له المنزل، لكنه تركها غاضبة دون حتي الاعتذار، وبعد فترة عرفت من أصدقائه أنه يبحث عن فتاة ليتزوجها، حتي يعجلها تندم على فعلتها، وعندما تحدثت معه لم ينكر، فلجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد 6 أشهر من زواجها وأقامت دعوى خلع حملت 617.