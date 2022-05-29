تأسيس «كورال الشعب» من الجمهور.. سيشارك في مهرجان الطبول المقبل

أعرب الفنان انتصار عبدالفتاح، مؤسس المهرجان الدولي للطبول، عن سعادته بنجاح الدورة التاسعة من المهرجان، والتي استمرت فعالياتها من 21 إلى 28 مايو بمشاركة ما يزيد على 40 فرقة مصرية وعربية وأجنبية، وأقيمت حفلاتها في المناطق الأثرية في الحسين والقلعة وشارع المعز، مشيرا إلى إلى الإقبال الكبير الذي شهدته حفلات المهرجان على مدار أيامه في مختلف الأماكن.

أكثر من مليون متفرج على حفلات مهرجان الطبول 2022

وأضاف انتصار عبدالفتاح في تصريح لـ «الوطن»: الدورة التاسعة من مهرجان الطبول شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، خاصة الحفلات التي أقيمت في شارع المعز، بل إن عدد المتفرجين على حفلات المهرجان تجاوز المليون متفرج، مشيدا بالتفاعل الكبير من الجمهور على مدار هذه الحفلات، معربا عن سعادته بالحس الفني العالي للجمهور الذي شهدته الحفلات.

وتابع قائلا: «هذا ما دفعنا لتأسيس فرقة من الجمهور لأول مرة تحت اسم كورال الشعب»، مشيرا إلى أن الفرقة ستشارك في الدورات المقبلة من المهرجان الدولي للطبول.

وأكمل «عبد الفتاح» قائلا إن المهرجان له مكانه عالمية بين الدول مؤكداً على أن كل منظومة متكاملة تعمل على انجاح هذا المهرجان ووجه الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة ووزارة السياحة والأثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة ، والبنك الأهلى وبنك مصر، وشهد المهرجان تكريم لدولة تونس ضيف شرف المهرجان وتسلمها قائد الفرقة المصرية لتونس، والفنان الراحل عبده صالح وتسلمها سفير الأردن فى مصر، والفنان باكو دى لوسيا وتسلمها السفير الثقافى الأسبانى، والفنان ذاكر حسين وتسلمها سفير الهند فى مصر، وجامعة كوريا وتسلمها المستشار الكورى، وجمعية أصدقاء سيد درويش وتسلمها محمد حسن حفيد الفنان سيد درويش، وذلك باهدائهم درع المهرجان وشهادة تقدير، وحضر الحفل بعض سفراء الدول المشاركة ، ولفيف من الإعلامين والجماهيرالغفيرة.

ختام الدورة التاسعة من مهرجان الطبول

شهدت الدورة ليلة ختامية مختلفة عن ليالى المهرجان السابقة بمشاركة 43 فرقة متنوعة، وتضمن حفل الختام ابتكارات فنية للمبدع انتصار عبد الفتاح لاقت إعجاب ودهشة الجماهير، وتعاونت الفرق فى حوار فنى بديع يجمع ثقافات الشعوب فى تناغم ثقافى بمشاركة الجمهور.

وطالب المبدع انتصار عبد الفتاح الجماهير برفع كشافات الموبيلات لإرسال رسالة سلام ومحبة وتفاؤل وتسامح للعالم وأن مصر بلد الأمن والأمان.