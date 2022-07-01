كوريا الشمالية تحدد مكان أول إصابة بكورونا: بالقرب من جارتها الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أو ما تطلق عليه اسم «الحمى»، موضحة أنها ظهرت من منطقة «إيفو ري» بمحافظة كومجانج الواقعة بإقليم «كانج-وون» بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

جندي وطفلة كانا على اتصال بأشياء غريبة في أوائل أبريل الماضي

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الرسمية، إن جنديًا يبلغ من العمر 18 عامًا وطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات كانا على اتصال بـ أشياء غريبة في المنطقة في أوائل أبريل الماضي، وأن الاختبارات أثبتت إصابتهما بـ«الحمى» بعد ظهور الأعراض عليهما، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت الوكالة الشمالية، إلى أن السلطات أصدرت تعليمات أكدت على ضرورة التعامل بحذر مع الأشياء الغريبة القادمة من الرياح وغيرها من الظواهر المناخية والبالونات في المناطق الواقعة على طول خط الترسيم والحدود.

كوريا الشمالية تسجل أكثر من 4570 إصابة بـ«كورونا»

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 4570 إصابة بـ«كورونا»، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.74 مليون، فيما تعاف أكثر من 4.73 مليون تعافوا، وما لا يقل عن 8130 حالة يتم معالجتها يعالجون.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 9528 إصابة بـ«كورونا» بينها 146 حالة من الخارج، و 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18368857 حالة، فيما وصلت الصحيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 24555 حالة وفاة،

كوريا الجنوبية تخطط لتوسيع عدد عيادات علاج «كورونا» إلى 10 آلاف

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان ديوك-سو»، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده تخطط لتوسيع عدد عيادات علاج«كورونا» الشاملة من 6 آلاف حاليا إلى 10 آلاف، مضيفا خلال اجتماع حكومي، إنه حتى إذا زاد عدد مرضى الفيروس، ستسعى الحكومة لكي يتلقى المرضى علاج «كورونا» داخل النظام الطبي العام.

وأشار «سو»، إلى ارتفاع حالات الإصابة اليومية بـ«كورونا»في هذا الأسبوع، بعد تسجيلها تراجعا لمدة 14 أسبوعا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

الصبن تسجل 12 إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 12 إصابة بـ«كورونا»، محلية العدوى بـ البر الرئيسي للبلاد، من بينها 9 حالات في «مقاطعة آنهوي»، وقالت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إن 43 حالة، خرجت من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي لـ البلاد، ليصل الإجمالي إلى 220023 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات الفيروس حول العالم إلى 552.7 مليون حالة

وسجلت إصابات كورونا المستجد حول العالم منذ ظهرو الفيروس، 552 مليونًا و748 ألفًا و939 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و358 ألفًا و 063 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 527 ملايين و863 ألفا و112 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».