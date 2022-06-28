ارتفاع إصابات كورونا عالميا.. والصين «صفر وفيات»

لا يزال العالم يشهد صعودا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في وقت اعلنت منظمة«الصحة العالمية» تسجيل 3413 إصابة مؤكدة بـ «جدري القردة» في 50 دولة مختلفة.

إصابات كورونا حول العالم 549.8 مليون حالة

وسجلت إصابات كورونا المستجد، 549 مليونًا و822 ألفًا و960 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و352 ألفًا و 153 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 525 ملايين و648 ألفا و550 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

إصابة واحدة بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني

وسجلت السلطات الصحية في الصين، حالة إصابة واحدة بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، مشيرة إلى تسجيل الحالة في «مقاطعة قوانجدونج» الواقعة في جنوبي البلاد.

ولم تسجل السلطات في الصين، حالات وفاة بـ الفيروس، في البر الرئيسي، وظل إجمالي الوفيات عند 5226 شخصا. وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، اليوم الثلاثاء، إلى خروج 77 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من «كورونا» في البر الرئيسي الصيني، ليصل الإجمالي إلى 219868 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

كوريا الجنوبية تسجل 9896 إصابة بـ«كورونا» بينهم 119 حالة وافدة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة السيطرة على الأمراض»، 9896 إصابة بـ«كورونا» بينهم 119 حالة وافدة من الخارج و 5 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18339319 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 24530 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات، أكثر من 6710 إصابة بـ«كورونا»، التي تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.72 مليون، فيما تعاف أكثر من 4.71 مليون شخص من الفيروس، ويجري علاج ما لا يقل عن 12380 شخصا.

وفي الولايات المتحدة، قالت «الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال»، أمس الاثنين، في أحدث تقرير، إن تم الإبلاغ عن ما يقرب من 330 ألف حالة إصابة بـ«كورونا» بين الأطفال في الأسابيع الـ4 الماضية، مشيرة إلى تسجيل نحو 5.8 مليون حالة إصابة بـ الفيروس بين الأطفال في الولايات المتحدة في 2022.

من جانبه، أشار موقع «كايزر هيلث نيوز» الإخباري، إلى أن كان من الممكن إنقاذ أكثر من 330 ألف أمريكي خلال أزمة «كورونا» إذا عملت الولايات المتحدة في ظل نظام رعاية صحية شامل.

50 دولة تسجل 3413 إصابة بـ«جدري القردة»

وفيما يخص مرض «جدري القردة»، قالت«منظمة الصحة العالمية»، إنه المنظمة سجلت 3413 إصابة مؤكدة بـ الفيروس في 50 دولة مختلفة منذ بداية العام الجاري 2022.

وتم تسجيل 86% من إصابات «جدري القردة» في أوروبا، و11% في أمريكا و2% في إفريقيا، وأقل من 1% في كل من شرقي المتوسط ومنطقة المحيط الهادئ، فيما احتلت بريطانيا المركز الأول بين الدول التي تم تسجيل الإصابات فيها، حيث تم رصد 793 حالة.

وسجلت 521 حالة في ألمانيا، و520 في إسبانيا و317 في البرتغال و277 في فرنسا و167 في هولندا، و142 في الولايات المتحدة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن، في نيجيريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية