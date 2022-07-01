اليوم.. فتح باب تعديل الرغبات لمرحلة رياض الأطفال 2022 لمدة 15 يومًا

أعلنت محافظة القاهرة، عن فتح باب التعديلات لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022-2023 بداية من اليوم حتى 15 يوليو الجاري، وطالبت أولياء الأمور سرعة الدخول على رابط التعديل على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة لتسجيل البيانات للطفل وتعديلها عبر اللينك التالي هنا.

وناشدت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم، أولياء الأمور قبل التسجيل بضرورة قراءة الشروط والضوابط الخاصة بالتعديلات جيدا، إذ يتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي، وتضمنت الشروط الخاصة بالتقديم والتعديل ما يلي:

- التعديل على الموقع الإلكتروني مستمر حتى 15 يوليو الجاري، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات تقدم بعد هذا الموعد.

التقديم إليكترونيًا فقط

- التقديم إليكترونيا فقط والتشديد على المدارس عدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

- التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الإقامة محافظة القاهرة.

- تشمل البيانات اسم الطفل والرقم القومي للطفل والنوع وتاريخ الميلاد والسن أول شهر أكتوبر ومحل الإقامة ورغبات المدارس.

- يوقع ولي الأمر بأن جميع البيانات التي تم استيفاؤها صحيحة، ويتم تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات ضمن التقديم.

- التسجيل على الموقع الإلكتروني، وإذا تم القبول على الموقع لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- سداد قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى «فوري» عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

سداد المصروفات

- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يومًا، وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

- يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل، لا تخضع للمربع السكني، أو التجريبية، تخضع للمربع السكني فقط محافظة القاهرة، ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

- يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.