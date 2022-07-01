للباحثين عن فرصة عمل.. وظائف في بنكي «ستاندرد وفيصل الإسلامي» تعرف عليها

أعلن بنكا «ستاندرد تشارترد وفيصل الإسلامي»، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن حاجة البنكين لموظفين جدد لشغل بعض الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات للحصول على الوظيفة، وترصدها «الوطن» في التقرير التالي.

وظائف بنك فيصل الإسلامي

وفقًا للموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي أعلن البنك حاجته لشغل وظيفة مدير عام التدقيق الداخلي، بشروط هي:

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- مؤهل جامعي مناسب في العلوم المالية أو الإدارة ويفضل ماجستير أو دكتوراه.

- الحصول على شهادات مهنية متخصصة في مجال المراجعة الداخلية.

- خبرة بنكية لا تقل عن 24 سنة بينها 12 سنة في مجال المراجعة الداخلية.

- معرفة بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والتعليمات والضوابط الرقابية المنظمة لعمل البنوك.

- معرفة بأحدث طرق وأساليب المراجعة الداخلية والرقابة على العمليات المصرفية.

- وضع وتطبيق برامج المراجعة الداخلية وتوضيح نقاط الضعف والقصور وتقديم الاِقتراحات لتلافي الملاحظات بما يضمن كفاءة النظم والإجراءات.

- معرفة بسياسات واِجراءات وأساليب عمل البنوك.

- إعداد التقارير التي تعرض على الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك.

- يمتلك قدرات إشرافية ومهارات قيادية عالية مع القدرة على الاتصال والتعامل مع الآخرين.

وظائف بنك ستاندرد تشارترد

فيما أكد الموقع الرسمي للبنك البريطاني، حاجته لشغل وظيفة رئيس أسواق الخزينة المصرية بشروط هي:

- ماجستير في إدارة الأعمال CPA مع معرفة مفاهيمية وعملية ممتازة بالأسواق المالية.

- متمرسًا يتمتع بفهم شامل لديناميكيات بيئة التشغيل والمنتجات المصرفية والهياكل الإدارية لبنك تجاري كبير وناجح.

- معرفة واسعة بالأسواق العالمية وإدارة المخاطر، مع فهم شامل للدخل الثابت وأسواق المال.

- سجل حافل لتوليد الأرباح والانضباط في إدارة التعرضات الكبيرة لمخاطر السوق.

- شبكة قوية من الاتصالات الشخصية ضرورية للأداء الكفء في هذا الدور.

- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين ومستويات عالية من النضج لإدارة التفاعل مع وحدات الأعمال المختلفة في البنك وخاصة في الهيكل التنظيمي المصفوف وخطوط الأعمال العالمية.

- مهارات تحليلية واتصالات قوية للحصول على موافقة رئيس إدارة المرافق وأعضاء لجنة الأصول والخصوم والمجموعة للاستراتيجيات المعقدة وحلول التمويل.

- توجهات تحصيل قوية وقدرة على العمل تحت الضغط.

- القدرة على التعبير عن وجهات نظر السوق وترجمتها إلى استراتيجيات استثمار.

- الاتصال بوحدات الأعمال الأخرى للحصول على أفضل عرض ممكن لخطوط أنابيب الأصول وتوقع توليد المسؤولية.

- الإبلاغ عن متطلبات التمويل ووضع السيولة الزائدة مع رئيس أسواق الخزينة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

- ضمان الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية وجميع مقاييس السيولة الداخلية.

- تحديد مستوى الحيازات الأمنية القابلة للتسويق لتسهيل قيام البنك بسداد المدفوعات ضمن نظام RTGS المحلي في البلدان ذات الصلة.

- رفع علم الإدارة العليا بشأن أي مخاوف حول قدرة البنك على تلبية متطلبات التمويل المتوقعة بسهولة.

- المساعدة في إدارة الميزانية العمومية المتعلقة بالنافذة الإسلامية بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومتسقة مع إطار عمل إدارة الأصول والالتزامات الصادر عن بنك SCB مصر للميزانية العمومية الإسلامية.