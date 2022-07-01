توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع نسب الرطوبة والقاهرة تصل لـ36

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من غدا السبت وحتى الاثنين 4 يوليو الجاري، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة تدريجيًا، نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، إذ تترواح في الظل بقيم بين درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، فضلًا عن أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

درجات الحرارة السبت 2 يوليو 2022

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا السبت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 والصغرى 24، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24، و جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأحد 3 يوليو 2022

أما عن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 والصغرى 23، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

درجات الحرارة الاثنين 4 يوليو 2022

وأخيرا تسجل درجات الحرارة الاثنين، العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والصغرى 23، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.