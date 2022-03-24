محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار

طالب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على منافذ البيع وتوفير احتياجات المواطنين بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ومواجهة التجار الجشعين الذين يحجبون السلع بقصد احتكارها ورفع اسعارها.

أهلا رمضان منتشرة في كافة المحافظات

وأوضح محافظ أسيوط أن معارض أهلاً رمضان، موجودة في المحافظات كافة، فهناك 16 معرضًا بخلاف المعارض الثابتة والمتحركة والشوادر ومنافذ البيع التابعة لمديريتي التموين والزراعة ووزارة الداخلية بهدف التسهيل على المواطنين وتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بكميات كافية وبأسعار مخفضة في متناول أيديهم خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.

توجيهات السيسى برفع الأعباء عن المواطنين

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه برفع الأعباء عن المواطنين، مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن جانبها قامت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، باطلاق حملة لمراقبة الأسواق بالتعاون مع لجنة من التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك وسلامة الغذاء وشرطة المرافق، وجرى المرور على مركزي الفتح وأبنوب لمتابعة الأسواق والشوادر ومعارض «أهلا رمضان».

وأكدت «فاطمة»، أنه تم المرور على المحلات للاطمئنان على توافر السلع الغذائية واللحوم والبيع بأسعار غير مبالغ فيها، ومعلنة بشكل واضح، كذلك إعلان تاريخ الصلاحية والذبح داخل المجازر ووجود شهادات الصحة للعاملين.

استمرار الحملات على الأسواق

وأشارت السكرتير المساعد، إلى استمرار حملات مراقبة الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع بعض التجار والتأكد من توافر المنتجات الغذائية واللحوم وكافة السلع، ومتابعة رصيد كل سلعة للتأكد من عدم وجود نقص، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.