تكثيف الرقابة على الأسواق استعداداً لعيد الفطر في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات على الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

التنسيق بين الصحة والطب البيطري

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين لضبط الأسواق والسلع الغذائية، ورصد حالات الغش التجاري والمتاجرين في الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة، وضبط كل من تسول له نفسه الإتجار في السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

ضبط 160 كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة

وأوضح أن مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط 160 كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين والرقابة التجارية.

تشديد الرقابة على الأسواق بأسيوط

وقال الدكتور ممدوح علي كامل، مدير عام الطب البيطري بأسيوط، إنه يجري تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موضحاً أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، برئاسة الدكتور ناصر حسين محمود، وبالاشتراك مع مباحث التموين، برئاسة العميد حازم عاطف، تمكنت من تحرير 3 محاضر، وضبط 160 كيلوجرام أغذية غير صالحة، تتضمن 132 كيلوجرام أسماك مملحة، و28 كيلوجرام أسماك زريعه مملحة.

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات بمراكز المحافظة، ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لردع كل من تسول له نفسه الإتجار في صحة المواطنين.