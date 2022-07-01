11 ألف إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة خلال يوم واحد مضى.

حالات خطيرة

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، يبلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بأنها خطيرة 296 حالة، وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل 10958 شخصًا.

توصية بتطعيم الأطفال

وأوصى الطاقم الخاص بمواجهة الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و5 سنوات ضد كورونا.

ووفقًا للهيئة الإسرائيلية، أجمع كل أفراد الطاقم على أن اللقاح آمن لهذه الفئة العمرية.

كما أوصى 60% من أفراد الطاقم بإعطاء اللقاح للأطفال الأشدِّ عرضةً للخطر، ويشار إلى أن المدير العام لوزارة الصحة سينظر في هذه التوصيات ومن ثم سيتخذ قرارًا بهذا الخصوص.