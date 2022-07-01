أكاديمية الشرطة تُنظم حفل ختام الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية

نظمت أكاديمية الشرطة احتفالا، حضره اللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة، والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بمناسبة انتهاء الدورات التدريبية للمتدربين الأفارقة في عدد من المجالات الأمنية، والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث شارك في تلك الدورات عدد 133 متدربًا.

حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية

وجه مدير مركز بحوث الشرطة التحية للخريجين، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الأكاديمية تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية

وأكد نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة، لافتا إلى أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا مواكبًا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة، وشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكى الواقع المعاصر.

يأتي ذلك اتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في أحد محاورها على دعم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة وكذا تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني وحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم بمجال العمل الأمني، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.