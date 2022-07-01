أفضل شهادات في 5 بنوك لمن لا تقل مدخراتهم عن الـ 50 ألف جنيه

إذا كنت تبحث عن أفضل عائد على مدخراتك وذلك في ظل ارتفاع التضخم غير المسبوق نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا، فهناك عدد من شهادات الادخار التي تساعد في حفظ قيمة الأموال التي ترغب في ادخارها.

وبحسب بيانات رسمية لبنوك في السوق المصرية، فإن عددا من البنوك لجأت على مدار آخر 3 شهور إلى طرح شهادات ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفعة، حيث طرحت تلك البنوك شهادات جديدة بفائدة مرتفعة بحد أدنى لشرائها يتراوح من 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه و250 ألف جنيه و500 ألف جنيه ومليون جنيه.

وقالت البنوك، إن هذا الطرح جاء بعد أن أعلنت لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي لأول مرة منذ 5 سنوات ثم رفعتها مجددًا 2% في مايو الماضي، وأخيرا قررت تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس الماضي عند مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

شهادة رويال من بنك التعمير

وتابعت، أن بنك التعمير طرح شهادة رويال الثلاثية، سعر فائدة 14.25% يصرف العائد سنويا، بحد أدنى مليون جنيه، فيما طرح البنك الأهلي الكويتى شهادة ثلاثية، بسعر فائدة 14% ويصرف العائد شهريا، وبحد أدنى للشراء مليون جنيه.

شهادة بنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي

أما بنك الكويت الوطني، طرح شهادة ثلاثية بفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، بحد أدنى للشراء خمسمائة ألف جنيه، أما بنك أبوظبي لديه شهادة إكسلانس، وحيث طرحت الشهادة بفائدة 14% كل عام ويصرف عائدها كل شهر، بحد أدنى 250 ألف جنيه.

بنك CIB والمصري الخليجي

وأشارت البنوك إلى أن بنك CIB، قدم شهادته الثلاثية، بسعر فائدة لا يقل عن 13.5%، كل عام ومن الممكن أن يُصرف عائدها شهريا، بحد أدنى للشراء حوالي مائة ألف جنيه، وآخر رباعية بسعر فائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويجب ألا يقل عن 100 ألف جنيه، فيما قدم البنك المصري الخليجي شهادة (البريميم) ثلاثية العائد الثابت: سعر الفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، بـ 50 ألف جنيه حدا أدنى للشراء.