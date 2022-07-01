أسرة نيرة تقاضي منى أبو شنب: «تشوفيه في عيالك وأعز ما ليكي»

أعلنت أسرة الطالبة نيرة المعروفة إعلاميا بـ«فتاة المنصورة»، التي لقيت مصرعها ذبحا وطعنا على يد زميلها في الكلية، بعدما رفضت الزواج منه، مقاضاة منى أبو شنب.

وقال والدها، خلال تصريحات خاصة مع تليفزيون «الوطن»، إن محامي الأسرة سيقدم بلاغا للنائب العام، أما والدتها فقالت: «والله ما هسيبك وهنقاضيكِ ولا ملايين الدنيا تسوى ضافر منها».

وواصلت: «تشوفيه في عيالك وأعز ما ليكي، اللي متضامن مع منى أبو شنب شبهها وزيها، ومش هنسيبك، وإن شاء الله القاتل هياخد إعدام».

الحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف

وقرر المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

جلسة علنية للنطق بالحكم على المتهم

وجرت الجلسة الثانية للمتهم، الثلاثاء، دون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام؛ بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها يوم 6 يوليو المقبل.