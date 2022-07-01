أسرة نيرة تطالب بحظر صورها من السوشيال ميديا: «كفاية نفوس مريضة»

أكدت أسرة الطالبة نيرة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المنصورة»، التي لقيت مصرعها ذبحًا وطعنًا على يد زميلها في الكلية، بعدما رفضت الزواج منه، مقاضاة عدد من الصفحات المسيئة لها ولنيرة.

أسرة نيرة تطالب بحظر صور ابنتها من مواقع التواصل

وطالبت شقيقتها، خلال تصريحات خاصة مع تليفزيون «الوطن»، بحظر أي صفحة تنشر صور شقيقتها بمنصات التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار عدد كبير من التصريحات المسيئة لها -على حد قولها- في الآونة الأخيرة: «نطالب بحظر صور نيرة من فيسبوك، وأتمنى من مباحث الإنترنت إنها تقف معانا ويتم حظر نشر صورها ومحدش يجيب سيرتها وسيرتنا، عشان النفوس المريضة كترت والأفكار المريضة كترت في البلد، قولوا خيرًا أو اصمتوا».

شقيقة نيرة: لا نقبل الدية

وأكدت أنها لا تقبل الـ5 ملايين جنيه أو أي مبلغ مالي مهما كان كبيرًا، إذ أن الأسرة مُصرة على تنفيذ حكم الإعدام جزاءً لما فعله المتهم بالقتل: «روحه قصاد روحها، مش عاوزين فلوس، ولا ملايين الدنيا تسوى نقطة دم نزلت منها، نتمنى تنفيذ الحكم بأسرع وقت، مش هناخد أي فلوس، واخرسوا أي صفحات تتكلم عننا، ربنا يحرق قلوبكم ويجعل كيدكم في نحركم، وأي واحد يتكلم عن نيرة بيعمل قذف محصنات، وربنا يقتص منكم، واللي بيشتموها لازم يتشدوا، إيه الجحود ده، الرحمة اتعدمت من قلوبكم، والله أنتم مش بني آدمين».

أما والدة نيرة، فقالت: «منى أبو شنب بتدمرنا وبتخرب بيوت الناس، والله ما هسيبك يا منى، وهنقدم بلاغ للنائب العام، اللي بيشتموها لازم يتعالجوا، مش بني آدمين، عندهم مرض في قلوبهم».