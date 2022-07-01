دعاء أول جمعة من ذي الحجة.. «اللهم امنحنا الستر والرضا ونجنا من النار»

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، يشهد الكثير من عمليات البحث بالتزامن مع أول جمعة من ذي الحجة، إذ يحرص المسلمون على ترديد الأدعية المختلفة، يوم الجمعة، في كل أسبوع في شتى أمور الحياة، خاصة بالتزامن مع شهر ذي الحجة المبارك، ومن بينها دعاء أول جمعة من ذي الحجة، وانتظار أفضل الأوقات للدعاء لأداء الطاعات والعبادات، للتقرب من الله عز وجل.

دعاء أول جمعة من ذي الحجة

لم يرد في صحيح السنة النبوية دعاءً محددًا لـ دعاء أول جمعة من ذي الحجة بصيغة معروفة، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت طوال أيام الأسبوع، بين شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.

ومن بين صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها دعاء أول جمعة من ذي الحجة: «يا الله قد أقبلت علينا أول جمعة من ذي الحجة وها نحن نقف ببابك راجين لطفك وعفوك، اللهم امنحنا الستر والرضا ونجنا من النار»، و«اللهم إني أسألك في هذا يوم الجمعة العظيمة من ذي الحجة أن تكتب لي التوفيق والسعادة، وأن تهدني إلى طريق الرشد والصواب».

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

واستكمالا للحديث عن دعاء أول جمعة من ذي الحجة، يمكن الدعاء في شهر ذي الحجة بـ: «اللهم في اليوم الثاني من ذي الحجة أسألك شفاءً لكل مريض، ورحمة لكل ميت، وفرجًا لكل مهموم، وعافية لكل مبتلى»، «أدعوك يا الله في يوم الجمعة من ذي الحجة أن ترحمني، وتغفر لي ذنبي، وترزقني الوقوف بين يديك على جبل عرفة»، و«أدعوك اللهم في هذا اليوم من ذي الحجة، أن تجعل لساني بذكرك مشغولًا، وعملي مقبولًا، ودعائي مستجابًا، وأن ترزقني القناعة والرضا».

وبخلاف دعاء أول جمعة من ذي الحجة، يستحب الدعاء أيضا بـ: «اللهم قد حلّ موسم الخير والعطاء، أدعوك في يوم الجمعة من ذي الحجة أن تغفر لي ولوالدي ولأهلي ما تقدم لنا من ذنب، وأن ترحمنا برحمتك الواسعة، وتتقبل منا صالح الأعمال»، «أدعوك يا الله في يوم الجمعة من ذي الحجة أن ترحمني، وتغفر لي ذنبي، وترزقني الوقوف بين يديك على جبل عرفة».