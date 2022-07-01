إسرائيلي قاتل مع الأوكران وسقط في الأسر: معنويات الجنود منهارة والقادة يهربون

قال مواطن إسرائيلي، تعرض للأسر من جانب قوات جمهورية لوجانسك الشعبية الانفصالية الموالية لروسيا، شرق أوكرانيا، حيث كان يحارب ضمن صفوف القوات الأوكرانية، إنه تم إجباره على ذلك، متهما القادة في الجيش الأوكراني بأنهم أول من يهرب، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

الأسير الإسرائيلي: أجبرت على القتال

قال فلاديمير كوزلوفسكي، وهو إسرائيلي من أصول أوكرانية، إنه سعى للسفر إلى إسرائيل مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي، وحصل على إذن من القنصل الإسرائيلي في كييف، بالخروج من أوكرانيا مع زوجته وطفله، لكن حرس الحدود الأوكراني منعه من المغادرة، وأرسله إلى القتال على جبهة ليسيتشانسك، التي تكاد القوات الروسية والقوات الحليفة لها، تحكم سيطرتها عليها هذه الأيام.

تسليح الجنود الأوكرانيين ضعيف

أشار الأسير الإسرائيلي ذو الأصول الأوكرانية، في اعترافاته، إلى أن معنويات الجنود الأوكرانيين، منهارة تماما، والتسليح ضعيف، والقادة أول من يهرب دائما، حسب قوله، كاشفا أن المرتزقة الذي جلبتهم أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية، يحظون بمعاملة خاصة، حسب قوله.

وفي ختام اعترافاته، قال إنه كان يتابع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حين كان ممثلا، لكن بعد أن أصبح رئيسا لأوكرانيا، أصبح ينظر له نظرة سلبية جدا.

وتحقق القوات الروسية، تقدما عسكريا كبيرا في شرق أوكرانيا، وسط تقديرات مراقبين بقرب استكمال سيطرتها على إقليم دونباس، الواقع شرق أوكرانيا، في غضون أيام.