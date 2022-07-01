العثور على جثة شخص عربي في حالة تعفن داخل شقة بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص يحمل جنسية عربية في حالة تعفن داخل شقة بمدينة نصر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرّحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بعقار المتوفى تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يحمل جنسية عربية، في العقد السابع من العمر، وتبين أن الجثة في حاله تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تم العثور على كل متعلقات المتوفى الشخصية وهاتفه المحمول وجواز سفره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة مسن عُثر عليه مقتولاً داخل شقته في السيدة زينب

في سياق آخر، قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة مسن في العقد الخامس من العمر عُثر على جثته متفحمة، وبها عدة طعنات، داخل شقته بمنطقة السيدة زينب، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.