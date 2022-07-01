بسنت حميدة بعد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط: كنت بحلم بس أشارك فيها

كشفت بسنت حميدة، بطلة مصر الحاصلة على ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في سباق 100 متر، قائلة إن دورة ألعاب البحر المتوسط تعتبر نسخة مصغرة من الأولمبياد، لذلك هي بطولة مهمة وقيمة وعزيزة على قلبها، متابعة: «كنت في يوم من الأيام نفسي بس أشارك فيها».

مشاعري لا توصف

وأضافت بسنت حميدة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن مشاعرها لا توصف بعد حصولها على المركز الأول في سباق الـ 100 متر.

وأشارت إلى أن الجماهير الجزائرية أهدتها علم مصر بعد فوزها بالسباق، «الجزائريين شعب محترم وراقي جدا، ومبطلوش تشجيع ليا، وكان كل اللي في دماغي إني عاوزة العلم وألف به».

الناس كلها كانت فرحانة بفوزي

وأوضحت أن أول شيء رغبت في أن تفعله بعد فوزها إمساك علم مصر، متابعة: «الناس كلها كانت فرحانة، وأنا مكنتش مصدقة لأن كان مشارك معايا دول كبيرة وتقيلة، ومصر أول مرة تشارك في إيفنت زي ده وتتأهل للنهائي وتكسب، والناس كانوا في حالة من الصدمة والفرحة».