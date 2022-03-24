عاجل .. ارتفاع الجنيه وتراجع الذهب 10 جنيهات بعد 90 دقيقة من بداية التعاملات

ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال 90 دقيقة من بداية تعاملات اليوم الخميس، في حدود 0.3%، وصولًا إلى أعلى مستوى عند 18.24 جنيه للدولار الواحد في مقابل 18.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

يأتي ذلك عقب انخفاض سعر الجنيه المصري بداية من يوم الإثنين الماضي، في حدود 16% ليباع بسعر 18.2 جنيه للدولار، وسجل الدولار في جلسة الثلاثاء ارتفاعًا في حدود 2% ليتجاوز مستويات 18.5 جنيه للدولار.

سعر الدولار مقابل اليورو والإسترليني اليوم

وفي المقابل قفز مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم ليقترب من مستويات الـ99 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية أو ما يعادل 0.4% وصولا إلى مستويات عند 98.9 نقطة.

وتراجعت العملات الرئيسية مثل اليورو اليوم الخميس بنسبة 0.2%، كما تراجع الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها، فيما انخفض الدولار الأسترالي في حدود 0.3%.

سعر الذهب اليوم

وفي سياق آخر، تراجع سعر الذهب في محلات الصاغة بقيمة 10 جنيهات خلال الساعة، ليباع عيار 24 بسعر 1.61 جنيه وبيع جرام 21 بسعر ليصل إلى 990 جنيها مقابل 1000 جنيه في بداية التعاملات بالبورصات العالمية، وسجل عيار 18 سعر 860 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 8 آلاف جنيه.

وفقا لنادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية لـ«الوطن»، فهناك شلل تام في حركة البيع والشراء للتجار والمستهلك خوفا من الخسائر، لافتا إلى أنّ معظم عمليات البيع تركزت في المشغولات الذهبية من القطع ذات الأوزان الصغيرة، خاصة عيار 18 الذي يحظى بإقبال كبير من جانب المقبلين على الزواج.

وأشار إلى أنّ التراجع غير محفّز للشراء لمختلف الأعيرة، حيث تشهد الأسواق حاليا حالة من الهدوء النسبي، وبطء الطلب على الشراء مقارنة بالأسبوعين السابقين، إذ اقتصرت عمليات الشراء على الهدايا صغيرة الوزن.

وأكد أنّ عدم وجود مناسبات محفزة على الشراء حاليا، وترقب المتعاملين لانخفاضات سعرية كبيرة، أسهم في تراجع الإقبال على الشراء، ما قد يستغرق بعض الوقت لتعود الأسواق إلى حالة الرواج.