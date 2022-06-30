غرق طالب الثانوية الأزهرية بالمنصورة.. الإنقاذ النهري يبحث عن الجثمان

كثفت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من جهودها للبحث عن طالب الثانوية الأزهرية بالمنصورة من قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، غرق مساء اليوم في مياه ترعة البحر الصغير المارة أمام القرية، وتجمع المئات من أهالي القرية على ضفتي الترعة في انتظار خروج الجثمان.

غرق طالب بالثانوية الأزهرية بالمنصورة

تلقى مأمور مركز شرطة المنصورة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بأن أهالي قرية سلامون القماش التابعة للمركز أفادوا بأنّ أحد الأشخاص ألقى نفسه من أعلى كوبري القرية في مياه ترعة البحر الصغير.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، ويجرى تمشيط الترعة لانتشال الجثمان.

البحث عن الطالب في مياه البحر الصغير

وتبين أنّ أحد الأشخاص في القرية، ويدعى «محمود.و.ع» 19 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية، ومقيم قرية سلامون القماش وغرق في مياه الترعة، وذكرت التحريات أنّ خلافات نشبت بين المتوفى ووالده على إثرها أقدم الشاب على بالقفز في مياه الترعة، وكتب رسالة لأحد زملائه يبلغه أقدامه على التخلص من حياته.

ويجرى البحث عن الجثمان في مياه ترعة البحر الصغير، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أنّ مدينة المنصورة شهدت غرق شاب، الأسبوع الماضي، في مياه نهر النيل فرع دمياط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله جثمانه بعد نحو ساعة من غرقه، وتم التصريح بدفنه بعد أن تبين عدم وجود أي شبهة جنائية لغرقه.