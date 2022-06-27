مصرع محامي صدمه قطار بالمحلة.. عبر القضبان من مكان غير مخصص

شهدت منطقة «منشية البكري»، التابعة لقسم شرطة ثاني المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، مصرع محامي شاب بعد أن صدمه أحد القطارات على خط «طنطا - المنصورة»، حال عبوره شريط السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تفاصيل مصرع محامي بمنطقة «منشية البكري»

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني المحلة، بأنه حال عبور المدعو «أحمد عبدالستار»، 39 سنة، محامي، مقيم في منطقة «الرجبي»، دائرة قسم شرطة أول المحلة، شريط السكك الحديد في منطقة «منشية البكري»، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، صدمه قطار ركاب قادم من مدينة المحلة، متجهاً إلى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

التحفظ على الجثة بمشرحة المحلة تحت تصرف النيابة

تم الانتقال إلى مكان الحادث للمعاينة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، بواسطة سيارة إسعاف، وتبين إصابته بتهشم في الرأس وبتر في القدم، وأنه كان متوجهاً إلى منطقة «منشية البكري»، وحال عبوره شريط السكك الحديد صدمه القطار، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثة إلى ذويه للدفن.