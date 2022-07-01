مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بالمنوفية

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب آخر، في حادث مروع بين سيارة وتروسيكل، في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، والتحفظ على الجثامين في مشرحة مستشفى الشهداء المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع زوجين وابنهما

بالانتقال والفحص، تبين أن زوجا وزوجته وابنهما، لقوا مصرعهم في الحادث، وأصيب سائق السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة ومعرفة أسباب الحادث، وتم التحفظ على الجثامين، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار لمدير الأمن

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الشهداء، بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل، وتوفي في الحادث 3 أشخاص من أسرة واحدة، وأصيب شخص آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.