ضبط سيارة محملة بـ2 طن كيماوي مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة رقابية مكبرة بمدينة النوبارية، برئاسة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية بالمحافظة.

أسفرت الحملة الرقابية، عن ضبط سيارة محمله بـ2 طن كيماوي مدعم، خاص بوزارة الزراعة، قام أحد الأشخاص بتجميعهم دون وجه حق، بغرض إعادة بيعهم في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط بحوزته، 28 بطاقة حيازات زراعية «كارت الفلاح»، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيال المخالف.

تكثيف الضربات لمافيا السوق السوداء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية.

ووجه محافظ البحيرة، على ضرورة العمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

حملات تموينية على دمنهور وشبراخيت

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حملات تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر.

كما شهد مركز شبراخيت، حملة تموينية أيضا، أسفرت عن تحرير 5 محاضر، لعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها.