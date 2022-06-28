حملات تموينية وغرف عمليات.. أبرز استعدادات الشرقية لعيد الأضحى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الديوان العام للمحافظة، وأخرى فرعيه بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتعامل معها بشكل سليم.

اجتماع بمحافظة الشرقية لبحث استعدادات عيد الأضحى

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، وبحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني التنمية المحلية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وممثلين عن إدارات المرور والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين، وذلك بقاعه الاجتماعات بالديوان العام.

تكثيف حملات التموين والرقابية على الأسواق

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات وشوادر بيع اللحوم، لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة، وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الزراعة، والتصدي بكل حزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، والعمل على إزالة المخالفة في المهد، قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها، حيث تمثل قضية أمن قومي وغذائي للمصريين، مؤكداً على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الشوارع والميادين العامة، ورفع القمامة أولاً بأول خلال إجازة العيد، وكذلك رفع درجة الاستعداد بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة أي أحداث طارئة خلال إجازة العيد.

تطهير ساحات الصلاة وفتح المجازر لذبح الأضاحي مجاناً

كما طالب محافظ الشرقية وكيل وزارة الأوقاف، خلال الاجتماع، بإعداد تقرير موضح به المساجد والساحات الملحقة بها والمخصصة لأداء صلاة العيد، ليكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد، وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري برفع حالة الطوارئ بالمديرية والاستعداد الجيد لاستقبال عيد الأضحى، وفتح المجازر الحكومية خلال أيام العيد لذبح الأضاحي بالمجان، والتأكد من تزويد المجازر بالمنظفات والمطهرات والملابس الوقائية، حتي يتم الذبح طبقاً للإجراءات الطبية البيطرية والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة مع مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة، لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة وعرض وبيع وتداول اللحوم والدواجن.