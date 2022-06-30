طقس اليوم في البحيرة.. شبورة مائية بالطرق وارتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحذرت الجهات المعنية، سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبا لوقوع الحوادث المرورية، وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

طقس اليوم الخميس 30 يونيو 2022

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الخميس حار نهارا ومائل للحرارة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة سيشهد طقسا مشمسا، يكون غائم جزئياً على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات، مع وجود نشاط رياح مساءً في بعض الأحيان وعلى عدة مناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، بينما سجلت العظمى في القاهرة 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

وفي مطروح بلغت العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، والعظمى في سوهاج 36 درجة والصغرى 25 درجة، وفي وقنا سجلت العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.