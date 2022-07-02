«هناء» حزنت على وفاة شقيقها بالسعودية فماتت بعده بدقائق في بني سويف

توفيت سيدة تبلغ من العمر 27 عامًا، بقرية الديابية التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، عقب تعرضها لإغماء مفاجئ فور وصول خبر وفاة شقيقها الأكبر الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

حزن لوفاة شقيقين خلال ساعات

وخيمت حالة من الحزن الشديد، أمس الجمعة، على قرية الديابية التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، عقب وصول خبر وفاة ابن القرية أحمد جابر عبد المقصود البحيري، 32 عامًا، أثناء عمله بالمملكة العربية السعودية، بعد أيام من دخوله أحد المستشفيات متأثرًا بوعكة صحية.

الشقيقة سقطت مغشيًا عليها

وعقب وصول خبر وفاة «البحيري» لمنزل أسرته سقطت شقيقته «هناء»، 27 عامًا، مغشيًا عليها من صدمة خبر وفاة شقيقها، وجرى نقلها للمستشفى ليخبر الأطباء أفراد الأسرة أنها لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة حزنًا على وفاة شقيقها، تاركة خلفها الطفلين «ندى» و«يوسف»، حيث أنها تقيم بمنزل والدها.

تفاصيل وفاة شاب بالمملكة العربية السعودية

أحد أقارب المتوفيين ـ فضل عدم ذكر أسمه ـ قال إن ابن عمه «أحمد» كان يعمل بإحدى شركات تركيبات الأبراج بالسعودية، ومنذ أيام عاد لمسكنه عقب انتهاء دوام عمله، وشعر بضيق تنفس وأزمة بالصدر، ونُقل على إثرها للمستشفى في غيبوبة تامة، ليتوفى اليوم تاركًا خلفه زوجة وطفلين «معاذ» و«ملك»، إضافة إلى والده وطفلي شقيقته التي توفيت عقب سماعها خبر وفاته حزنًا عليه.

دفن الشاب بالسعودية وشقيقته في بني سويف

وأشار أحد أقارب المتوفيين، أنه بتواصله مع أفراد العائلة أتفقوا على دفن جثمان ابن العم بالسعودية، بعد موافقة والد وشقيقيه الأكبر منه، لافتًا إلى أن والدته متوفية وكان يعيش مع زوجته وطفليه ووالده وشقيقته وطفليه، قبل أن تتوفى، اليوم، حزنًا على وفاته، وجرى دفنها بمقابر الأسرة بالقرية.