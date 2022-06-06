حزن في «كفر طبلوها» على الأم وابنها ضحايا حادث العمرة بالسعودية

خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية «كفر طبلوها»، التابعة لمركز تلا، في محافظة المنوفية، بعد تلقيهم نبأ مصرع سيدة وابنها، من أبناء القرية، في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية، بينما كانا في طريقهما لأداء العمرة في مكة المكرمة.

وأدى الأهالي صلاة الغائب على روح الأم «نجلاء فتحي يونس»، وابنها «عمر نبيل عياد»، في مسقط رأسهما بقرية «كفر طبلوها»، في محافظة المنوفية، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الام وابنها، بينما كانا في طريقهما لأداء مناسك العمرة، يوم السبت الماضي، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلون.

تفاصيل مصرع ربة منزل وابنها بالسعودية

وأكد المهندس «محمد عياد»، أن زوجه ابن عمه، المهندس «نبيل عياد»، وابنه «عمر»، توفيا في حادث مروع، نتيجة انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها، أثناء ذهابهما لأداء مناسك العمرة، وقال إنهما «توفيا وهما يرتديان ملابس الإحرام»، مشيراً إلى أنه تم إنهاء الإجراءات القانونية لدفنهما في السعودية، وأضاف أن المعاينة أظهرت أن سبب الحادث يرجع إلى انحراف السيارة عن المسار وانقلابها، مما أدى إلى مصرع الأم وابنها.

إصابة الزوج والابنة بإصابات بالغة

وأضاف «عياد»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أن ابن عمه «نبيل عياد»، الذي أصيب هو الآخر في الحادث، إضافة إلى إصابة ابنته بكسور وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، في حالة انهيار شديد، بعد علمه بوفاة زوجته وابنه، لافتاً إلى أن الأب كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث.